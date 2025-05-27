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Bilim dünyası şaşkın! Hastane malzemelerini yiyen yeni bir bakteri türü keşfedildi

Bilim dünyası şaşkın! Hastane malzemelerini yiyen yeni bir bakteri türü keşfedildi

27.05.2025 13:21:00
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DHA
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Bilim dünyası şaşkın! Hastane malzemelerini yiyen yeni bir bakteri türü keşfedildi

Yeni bir araştırma, hastanelerde kullanılan biyolojik olarak parçalanabilen plastikleri besin kaynağı olarak kullanan yeni bir bakteri türünü ortaya çıkardı.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, hastanelerde sık görülen bir bakteri türünün, tıbbi cihazlarda kullanılan plastikleri hem parçaladığı hem de bu malzemelerle beslendiği tespit edildi.

Araştırmacılar, dünya genelinde yılda yaklaşık 559 bin ölüme neden olan ‘Pseudomonas aeruginosa’ adlı bakterinin, bir hastanın yara enfeksiyonundan izole edilen bir türünü inceledi. Bu bakteri, sahip olduğu özel bir enzim sayesinde, belirli plastik türlerini parçalayıp enerji kaynağı olarak kullanabiliyor.

Bilim insanları bu enzime ‘Pap1’ adını verdi.


Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, bu enzimin yalnızca plastiği parçalamakla kalmadığı, aynı zamanda bakterinin bu malzemeyi besin olarak kullanarak büyümesini sağladığı görüldü. ‘Pseudomonas Aeruginosa’, bağışıklık sistemine ve antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmesini sağlayan ‘biyofilm’ adı verilen koruyucu tabakalar oluşturabiliyor. Çalışmada, bakterinin plastik üzerinde daha büyük ve dayanıklı biyofilmler geliştirdiği gözlemlendi.

Analizler, bakterinin parçaladığı plastik maddeleri biyofilmin içine entegre ederek bu yapıyı güçlendirdiğini ortaya koydu. Plastik, adeta bir çimento işlevi görerek enfeksiyonun daha dirençli hale gelmesine katkı sağladı. Araştırmacılara göre bu bulgular, kateter, ortopedik implant, yanık tedavisine yönelik hidrojel pedler gibi plastik temelli tıbbi cihazların güvenliğini sorgulatıyor. Bakterilerin bu cihazlara yerleşip onları bozması, tedavilerin başarısız olmasına ve hastanın durumunun kötüleşmesine yol açabilir.

İlgili Konular: #Hastane #Bakteri

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