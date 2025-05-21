Çin daha önce görülmemiş yeni bir bakteri keşfettiğini açıkladı

Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu’nda yapılan mikrobiyolojik incelemeler sonucunda, Dünya’da daha önce rastlanmamış yeni bir bakteri türü keşfedildi. Bilim insanları, bu yeni mikroorganizmayı “Niallia tiangongensis” olarak adlandırdı. İsmini istasyonun kendisinden alan bu bakteri, daha önce bilinen bir toprak bakterisinin uzayda evrim geçirmiş bir varyantı olarak dikkat çekiyor.

ZORLU KOŞULLARDA HAYATTA KALABİLİYOR

Donanımhaber'in aktardığına göre yeni keşfedilen bu bakteri, 2023 yılında Shenzhou-15 görevi kapsamında astronotlar tarafından istasyonun çeşitli modüllerinden toplanan örnekler sayesinde tespit edildi. Steril bezlerle toplanan bu örnekler, dondurularak Dünya’ya geri gönderildi ve burada ayrıntılı analizlere tabi tutuldu.

Araştırmalar, bakterinin Niallia circulans adlı, normalde toprakta, kanalizasyon sistemlerinde ve bazı gıdalarda bulunan, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde sepsise yol açabilen bir türle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Ancak Niallia tiangongensis, uzayın aşırı radyasyon ve düşük yerçekimi gibi ekstrem koşullarına uyum sağlamak üzere bazı genetik farklılıklar geliştirmiş durumda.

Uzmanlara göre bu yeni bakteri, oksidatif strese karşı direnç, radyasyon hasarlarını onarma ve jelatini parçalayarak karbon ile azot elde etme gibi yeteneklerle donanmış. Ayrıca, yüzeylere tutunup çoğalmasına olanak tanıyan biyofilm oluşturma özelliği de, uzun süreli uzay görevleri için özel önem taşıyor.

Uzmanlar, bu gibi mikroorganizmaların hem astronot sağlığı hem de uzay araçlarının bütünlüğü açısından tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte bakterinin insanlar için tehlikeli olup olamadığı da şimdilik belirsiz. Öte yandan yeni bakteri, uzayda ilk kez evrim geçiren bakteri keşfi değil. 2018 yılında NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tuvaletlerinde antibiyotiklere direnç kazanmış dört yeni bakteri türü tespit etmişti. Bu bakterilerin de hayatta kalma stratejileri arasında benzersiz genetik adaptasyonlar yer alıyordu.