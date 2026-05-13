Ordu Aybastı sınırlarında yer alan Perşembe Yaylası’nda, bir süre önce durdurulan sondaj çalışmaları yeniden faaliyete geçti. Taşzemin Madencilik tarafından yürütülen sondaj çalışmalarının keşiften sonra yeniden başladı. Bölgede yürütülen faaliyetler kapsamında, 8 Mayıs tarihinde bir bilirkişi heyeti tarafından sahada ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirilmişti.
Bilirkişi incelemesi bitti araçlar geri getirildi!
Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda daha önce durdurulan sondaj çalışmaları yeniden başladı.
13.05.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
