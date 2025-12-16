Bodrum'da kıyıya ölü caretta caretta vurdu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 17:31:00
DHA
Bodrum Torba Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş halde bulunan yavru caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya caretta caretta cinsi yavru ölü deniz kaplumbağası vurdu.

Torba Mahallesi sahil şeridinde vatandaşlar, kıyıya vurmuş hareketsiz şekilde duran yavru caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark edip, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrolde, deniz kaplumbağasının öldüğü belirlendi.

Vücudunda deformeler olan deniz kaplumbağası, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınırken; Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi.

