Bodrum'da kıyıya ölü caretta caretta vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya caretta caretta cinsi yavru ölü deniz kaplumbağası vurdu.

Torba Mahallesi sahil şeridinde vatandaşlar, kıyıya vurmuş hareketsiz şekilde duran yavru caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark edip, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrolde, deniz kaplumbağasının öldüğü belirlendi.



Vücudunda deformeler olan deniz kaplumbağası, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınırken; Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi.