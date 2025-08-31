Bodrum’da orman içinde apart projesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Gölköy Mahallesi Gökburun mevkisindeki “orman alanı” ve “tabiat parkı/tabiat koruma alanı” koruma statülü yaklaşık 26 dönüm alana 50 apartlık turizm konaklama tesisi yapılması için ÇED (Çevresel etki değerlendirmesi) süreci başladı. Seba İnşaat AŞ firmasının 22 arsa sahibi ile “Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” yaptığı belirtilen proje tanıtım dosyasında 50 apartlık projenin, 100 yatak kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

387 milyon TL bedelle yapılacak projenin üç yıl içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. Lüks MESA Demirbükü evlerinin üst kısmındaki proje alanı Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında “orman alanı”, “tabiat parkı/ tabiat koruma alanı” ve “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi turizm merkezi” olarak gösteriliyor.

Dört tarafı ormanlarla kaplı 114 ada 42 parsele yapılacak projenin tanıtım dosyasında bölgede farklı türlerde ağaçlar ve makilerle kaplı olduğu görülürken ne kadar ağaç kesileceği konusunda bilgi verilmemesi dikkat çekti. Ancak bölgedeki bitkisel toprağın tamamen sıyrılacağı belirtildi.