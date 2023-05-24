Bodrum halkının taş ocağı zaferi

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:57

Güncelleme: 24.05.2023 - 09:59

Muğla’nın Bodrum ilçesi Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık mahalleleri sınırları içinde kalan alanda açılmak istenen taşocağına mahkeme “dur” dedi. Geçen yıl verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı sonrası bölge halkı yürütmesinin durdurulması ve iptali için Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne dava açmış, bilirkişi heyeti taş ocağında inceleme yapmış ve raporu taraflara gönderilmişti.

Rapor sonrası 1. Muğla İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Köylülerin avukatı Remzi Kazmaz, Muğla Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, “Mahkemenin atadığı bilirkişilerin yaptığı incelemede bizim taleplerimiz haklı bulundu ve ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Bize mücadelemizin başından beri destek olan köylülerimize Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çevreci dostlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Av. Kazmaz yakında olacak duruşmaya tüm çevrecileri de destek için beklediğini sözlerine ekledi.