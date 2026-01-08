Bodrum’un doğal sit alanına inşa edilecek beş yıldızlı tatil köyüne onay çıktı: İtirazları ciddiye alan yok

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Kızılağaç Mahallesi’nde orman vasfında olan ve “Önemli doğa alanı”, “makilik, fundalık-çalılık alan” ve “doğal sit alanı” içinde kalan Tavşanburnu mevkisindeki alana yapılacak tatil köyü projesi için “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği bu onayla, bölge betona boğulacak. Hazineden denize sıfır araziyi 49 yıllığına tahsis eden İSPA İnşaat Sanayi ve Pazarlama şirketi, 248 oda kapasiteli 5 yıldızlı tatil köyü, yıllık 395 bin ton kapasiteli kırma eleme tesisi ve saatte 90 metrekare üretim kapasitesine sahip beton santralı yapacak.

BÜYÜKŞEHİR KARŞI

Ardından aynı bölgede yer alan 316 ada 1 parselin 20 bin 348,60 metrekarelik kısmına ise 157 milyon TL’lik maliyetle 60 odalı ve 200 yatak kapasiteli beş yıldızlı tatil köyü yapacak. Hazırlanan nihai ÇED dosyasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, bölgenin sit alanı olduğuna ve altyapı bulunmadığına dikkat çekti. Belediye bölgedeki kuraklık ve şebeke hattı yokluğu nedeniyle otele “kullanım suyu”da verilemeyeceğini bildirdi. Bodrum üzerindeki şehirleşme baskısı nedeniyle projeye karşı çıkan büyükşehir, yol ve trafik yükünün artacağını bildirdi.

İLÇE DE İSTEMEDİ

Büyükşehrin dışında ilçe belediyesi de projeye karşı çıktı. Projeye orman alanı olduğu için itiraz eden Bodrum Belediyesi de bölgede aynı şirkete ait 248 odalı turizm tesisi, kırmaeleme tesisi ve beton santrali projelerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirerek fiziksel olarak bitişik bu projelerin ayrı ayrı sunulmasının olumsuz etkileri tam olarak göstermeyeceğini bildirdi. Belediye ayrıca ÇED sürecinde de halkın bilgilendirilmesi ve görüş bildirmesi için gerekli duyuruların yapılmadığına dikkat çekti. Öte yandan dosyada bölgede küresel ölçekte nesli tehlikede olan Küçük Akbaba ve hassas statüde olan bir sürüngen, üç kuş ve iki yarasa türü olmak üzere toplam yedi öncelikli yaban hayvanı türü tespit edildiği bildirildi.