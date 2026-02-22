Donald Trump'ın evine girmeye çalışan bir kişi öldürüldü

ABD Gizli Servisi, ABD BaşkanI Donald Trump'ın Florida'daki tatil köyü Mar-a-Lago'nun güvenlik çemberine giren silahlı bir adamın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, olayın Florida’nın West Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago yerleşkesinde meydana geldiği bildirildi.

Güvenlik ekiplerinin, koruma çemberine izinsiz şekilde girmeye çalışan kişiye müdahalede bulunduğu ve şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay sırasında Başkan Donald Trump’ın Washington’da bulunduğu belirtildi. Güvenlik ihlaline ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ABD Gizli Servisi ve yerel kolluk kuvvetleri olayın detaylarını araştırırken, şüphelinin kimliğine ve motivasyonuna ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından Mar-a-Lago çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.