Bodrum’da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin 2024 yılı üçüncü etabı Bitez’de gerçekleşti. Çalışmalar sonucu Bitez koyundan yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:40
Bodrum’da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı
Abone Ol google-news

Muğla’da Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlattığı yarımada koylarındaki deniz dibi temizlik etkinliği Bitez’de yapıldı. Bodrum’un koylarını çöp ve atıklardan arındırmak amacıyla yapılan temizlik etkinliğinde denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen “Deniz Dibi Temizliği” etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyeleri ve Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, ilgili birim müdürleri katıldı. Çalışmalar sonucu Bitez koyundan yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.

“MAVİ VATAN YEŞİL TÜRKİYE İÇİN KORUYALIM”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, deniz dibi temizliğiyle ilgili açıklamalarda bulunurken “Denize En Çok Mavi Yakışır” mottosuyla başlatılan Deniz Dibi Temizliğinin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Hem suyun içinde hem Bodrum’un doğasında, bahçesinde temizlik hareketimiz devam ediyor. Bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü temizlemenin aslında ne kadar zor, kirletmenin de ne kadar kolay olduğunu yaşayarak görüyoruz. İnsanların denizi, çevreyi, doğayı kirletmesini asla istemiyoruz. O yüzden ben sadece Bodrum’u değil bütün Türkiye’yi temizliğe davet ediyorum.”

Başkan Mandalinci, sözlerine devam ederken bu çalışmaların tüm Türkiye’de yapılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, “Vatanımızı, denizimizi temiz tutmamız gerekiyor. Nasıl mavi vatan diyorsak yeşil doğa, yeşil Türkiye de dememiz gerekiyor. Bunu da ancak koruyarak başarırız” dedi.

Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, Bitez Üç Fidan Parkında sergilendi. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü. 

Deniz Dibi Temizliği, 29 Mayıs Çarşamba günü Ortakent Mahallesinde devam edecek.


muğla haberleri Bodrum haberleri bodrum belediyesi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En hamarat 4 kadın burcu: Bu burçların ellerinden her iş geliyor...

En hamarat 4 kadın burcu: Bu burçların ellerinden her iş geliyor...
Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Mehmet Şimşek uyardı: Borsa oyun alanı değil

Mehmet Şimşek uyardı: Borsa oyun alanı değil
Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'nde

Tuba Büyüküstün Cannes Film Festivali'nde
Yapay zeka sanat eseri üretebilir mi?

Yapay zeka sanat eseri üretebilir mi?
Lucescu'dan Beşiktaş sorusuna yanıt: 'Beni almak isteyen...'

Lucescu'dan Beşiktaş sorusuna yanıt: 'Beni almak isteyen...'
Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!