Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi "milli park" oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Abant Gölü ve çevresinin milli park olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
10 Haziran 2022 Cuma, 02:34
Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan "Abant Gölü Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.


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