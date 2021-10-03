CHP lideri Kılıçdaroğlu Abant Gölü'nde yürüyüş yaptı, gazetecilere konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve bazı partililerle Abant Gölü çevresinde sabah yürüyüşü yaptı.
Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için Abant'ta bulunan Kılıçdaroğlu, kahvaltı öncesinde Abant Gölü'ndeki 7 kilometrelik yürüyüş parkurunda partililerle yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüş sırasında yurttaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, fotoğraf makinesiyle doğanın ve tatilcilerin fotoğrafını çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Abant Gölü'nde balık tutan bir vatandaşı da selamlayarak "rast gele" dileklerini iletti.
ÖNEMLİ BİR TOPLANTI
Yürüyüş esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Abant'ın doğa harikası olduğunu belirterek, "Arkadaşlarla beraber geziyoruz, yürüyoruz. Doğa oldukça güzel, göl güzel. İnsanlar sabah yürüyüşü yapıyorlar. Biz de yapıyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu, dün milletvekilleri ve ailelerle verimli bir toplantı yaptıklarını dile getirerek, "Ülke, birikim, deneyim olarak arkadaşlar bu toplantılarda görüşlerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede hem sorunların masaya yatırılması açısından hem daha sağlıklı çözümler üretilmesi açısından önemli bir toplantı." diye konuştu.
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