Büyükçekmece’de planlanan proje için 173 bin metrekarelik deniz alanı doldurulucak

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:00

Uzmanların “hasta” olarak nitelendirdiği Marmara Denizi rant uğruna yok ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla adını duyuran iş insanlarından Mehmet Hattat’ın “Pearl Of İstanbul Güzelce Marina” projesi için 173 bin metrekarelik deniz alanı doldurulacak.

Erdoğan’ın fabrika açılışına katıldığı Hattat’ın şirketi Hema Endüstri, İstanbul Büyükçekmece’de yeni bir “yaşam alanı” kurmak için hazırlıklara başlamıştı. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru değerlendirildi. Bakanlık 25 Eylül’de İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK) toplanacağını açıkladı. Ankara’da yapılacak olan bu toplantının ardından projenin onay aşamasına geçilecek.

Eğer projeye onay verilirse, alana yat limanı da inşa edilecek. Liman kapasitesi 430 denizde, 42 adet de karada olmak üzere toplamda 472 olarak açıklandı. Dolgu alanına aynı zamanda 34 odalık apart otel, 18 odalık butik oteller inşa edilecek.

AY VE YILDIZDAN VAZGEÇİLDİ

Şirketin 963 milyon TL harcayacağı proje kapsamında rezidans, 390 oda kapasiteli otel, ofis, ticaret alanı, otopark da yapılacak. Sosyal tesis, kaferya, yüzme havuzu ve teras gibi birimler inşa edilecek. “Üst gelir grubundaki” yurttaşlara hitap edeceği belirtilen proje ilk gündeme geldiğinde dolgu alanının Türk bayrağındaki ay ve yıldız şekinde olacağı belirtilmişti. Hattat, Dubai örneği vererek bunu Büyükçekmece’de yapmak istediklerini dile getirmişti. Ancak projenin güncel çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre alan bu şekilde olmayacak. Ancak şirketin internet sitesinde projenin tanıtım kapağında ay ve yıldızlı içerik yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı projeye ilişkin Şubat 2024’te verdiği görüşte, müsilaj tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca kazı işlemleri sırasında flora ve fauna kayıplarının beklendiği dile getirildi. Şirketin yanıtında ise “Marmara Denizi’nde müsilaj nedeniyle faaliyetlerin planlanmasında deniz ekosisteminin sağlıklı olması birinci planda tutulacaktır” ifadeleri kullanıldı.