Çakalburnu Dalyanı deniz maruluyla kaplandı!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:43

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:43

İzmir Körfezi'nde sıklıkla görülen deniz marulu, yılın belli dönemlerinde ciddi oranda artıyor. İzmir İnciraltı mevkiinde bulunan ve flamingoların da içinde olduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Dalyanı'nın 5'te 4'ü giderek artan kirlilik nedeniyle deniz maruluyla kaplandı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son yıllarda giderek artan deniz kirliliğinin çekilmez hale geldiğini söyledi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her yer yemyeşil. Körfezin ortasında, önceki günden beri plankton patlaması yaşanıyor. Birkaç gün önce Bostanlı civarlarında da vardı. Gün geçtikçe durum kötüleşiyor. Çakalburnu Dalyanı bataklık olmaya doğru gidiyor. Burası her gün temizleniyor. Körfez, denize girilebilecek halden derin bir komaya girmiş duruma geldi" diye konuştu.

‘2023 YILI SON 18 YILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ’

Çakalburnu Dalyanı'nda 2012-2013 yıllarına kadar hiç deniz marulu olmadığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Sonrasında kirlilikle beraber deniz marulu görülmeye başlandı. Önce bahar aylarında 3-5 günlüğüne kendini hissettirdi. Sonra ekim ve kasım gibi sonbahar aylarına sıçradı. Sonra bu süre uzadı. Sonrasında muhteşem bir sıcaklıkla beraber, ilk defa neredeyse alanın tamamı yeşil sahaya döndü. Alanın maalesef 5'te 4'ü deniz marulları ile kaplandı. 2023 yılı son 18 yılın en kötü dönemi oldu. Plankton, deniz marulu, deniz analarında patlama gerçekleşti. Toplu balık ölümleri oldu. Bütün bunların nedeni derelerden maalesef körfeze pis suyun gelmesi. Yani birinci neden arıtılmadan gelen sular. Türkiye'de denizlerimizi foseptik olarak kullanıyoruz. Önce bunu keseceğiz. 2'ncisi derelerdeki betonlar kaldırılacak. Ayrıca neden kireç dökülür? Önce bilime dönülecek. Çözülecek bir olay ama eskisi gibi kısa sürede de değil" dedi.

'EKOSİSTEMİMİZ BOZULACAK'

Çakalburnu Dalyanı'nın öneminden bahseden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "1990 yıllara kadar kuş cennetinden kalkan kuşlar önce sabah kahvaltısı için Halkapınar'a giderdi. Öğle buraya gelirdi. Çakalburnu Dalyanı'nda 100'den fazla kuş türü bulunuyor. Halkapınar, daha sonra kirlendi. Bunun üzerine hijyene dikkat eden kuşlar, Halkapınar'dan uzaklaştı. Halkapınar, bataklığa dönünce yalnızca buraya gelmeye başladı. Çakalburnu Dalyanı'nı da bataklığa çevirirsek kuşlar, buraya da gelmeyecek. Bunun sonucu ekosistemimiz bozulacak. İzmir kent olarak dünyanın en önemli doğa güzelliklerine sahip bir kent. Burayı kesinlikle kuş cennetinden bataklığa çevirmeyelim. Böyle giderse 2-3 yıla kalmaz bataklığa dönecektir. Bunun sonucu kuş gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.