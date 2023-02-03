Çambükü köylüleri direndi, kazandı
Amasya’nın Taşova ilçesinde yapılmak istenen organize sanayi bölgesine karşı direnen köylülere mahkemeden sevindirici haber geldi. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyündeki mera alanlarının yapılacak organize sanayi bölgesine (OSB) tahsis edilmesi köylüleri ayağa kaldırmıştı. Aylardır direnen köylülere mahkemeden sevindirici haber geldi.
Samsun 3. Bölge İstinat Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylülerin avukatı Selim Saray, “Bu karar ile asıl karar verilene ve kesinleşene kadar köye iş makinaları giremeyecek, OSB işlemi de uygulanamayacak. Bu köy için önemli bir kazanımdır” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğiyle eleştirilmişti: Soylu'dan açıklama
- 'Türk gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşacak'
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- EYT görüşmesinde gerginlik
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Borsa güne yükselişle başladı
- AKP'de dikkat çeken gerileme
- Gözaltına alınan Metin Uca hakkında yeni gelişme!
- AYM'de başkan belli oldu
- İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var