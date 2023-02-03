Çambükü köylüleri direndi, kazandı

Amasya’nın Taşova ilçesinde yapılmak istenen organize sanayi bölgesine karşı direnen köylülere mahkemeden sevindirici haber geldi. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mehmet Menekşe
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00
Çambükü köylüleri direndi, kazandı
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Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyündeki mera alanlarının yapılacak organize sanayi bölgesine (OSB) tahsis edilmesi köylüleri ayağa kaldırmıştı. Aylardır direnen köylülere mahkemeden sevindirici haber geldi.

Samsun 3. Bölge İstinat Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylülerin avukatı Selim Saray, “Bu karar ile asıl karar verilene ve kesinleşene kadar köye iş makinaları giremeyecek, OSB işlemi de uygulanamayacak. Bu köy için önemli bir kazanımdır” dedi. 


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