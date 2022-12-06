Amasya Taşova'da 'OSB' eylemi: Türkiye’nin bütün askerlerini başımıza yığdınız
Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyü sakinleri, mera alanlarına yapılmak istenen organize sanayi bölgesi (OSB) inşaatına karşı eylemde. Köy halkı, inşaat çalışmalarını ellerindeki sopalarla tenekelere vurarak, tencere ve tava çalarak ‘adalet’ sloganlarıyla protesto etti. Bir köylü kadın, "Baştaki cumhurbaşkanım, kaymakamlarımız, valimiz, neredesiniz? Türkiye’nin bütün askerlerini başımıza yığdınız. Kımıldayacak yerimiz kalmadı, başka imkânımız yok biz nereye gidelim?" diye tepki gösterdi.
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü sakinleri, mera alanlarına yapılması planlanan OSB’ye karşı 8 aydır mücadele veriyor. Mahkeme sürecinin devam etmesine rağmen iş makinalarının bölgeye girmesine karşı dün eylem yapan köylüler, bugün de eylemlerini sürdürüyor.
ANKA Haber Ajansı'ndan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre, eylemde köylü kadınlar ellerindeki sopalarla tenekelere vurup tencere ve tava çalarak tepki gösterdi.
“Adalet'” diye slogan atan köylülerle geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri arasında zaman zaman gerilim yaşandı.
"KIMILDAYACAK YERİMİZ KALMADI"
Bir köylü kadın, şöyle tepki gösterdi:
“Biz toprağımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Böyle zulüm böyle vahşet olur mu? Bu büyükler nerede? Bizi anlamak istemiyorlar, bizi görmek istemiyorlar ne oldu? Bu büyükler nerede? Baştaki cumhurbaşkanım, kaymakamlarımız, valimiz, neredesiniz? Belediye başkanımız neredesin karşımıza çık da bir konuş. Türkiye’nin bütün askerlerini başımıza yığdınız. Kımıldayacak yerimiz kalmadı, başka imkânımız yok biz nereye gidelim? Biz ne yapalım?”
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