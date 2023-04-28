Çanakçı Deresi’nin geleceği bilirkişi raporuna bağlı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:39

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:39

Giresun’un Çanakçı ilçesinde yurttaşların Hidroelektrik Santraline (HES) karşı direnişi sürüyor. Bölgeye yapılması planlanan 5. HES’in yaşam alanlarını tehlike atacağını savunan köylüler Giresun İdare Mahkemesi’ne dava açarak projenin iptalini istedi. Mahkeme “keşif” kararı verirken bugün mahkeme ve bilirkişi heyeti bölgeyi inceledi.

Köylülerin avukatı Remzi Kazmaz konu ile ilgili "Bu vadi Karadenizin en güzel vadisi Cennet gibi Turizm için ideal yer burası ama ne hikmetse bu cennet vadiyi HES projeleriyle cehenneme çevirmek için yanlış projelere izin veriliyor. Bu vadide bütünsel havza planlaması yapılmalı. Bu derenin debisi bu kadar HES’i çalıştırmaz” diye konuştu.

Derede en son beş yıl önce dibi ölçümü yapıldığını aktaran Kazmaz, “İklim değişikliği nedeniyle derenin suyu çekildi. Ayrıca Çanakçı çok göç alan bir bölge. Derenin suyu insanların ve diğer çanlıların ihtiyacı için kullanılıyor yani su azaldı ama şirketlerin HES hevesi bitmedi. Bilirkişiler bu cennet vadiyi gördüler. Onlar vicdanlarına göre doğru kararı verecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan mahkemenin kararı seçimlerden sonraya ertelemesi tartışma konusu oldu. İktidar değişikliğini bekleyen Çanakçı halkı da heyetin keşif işlemlerinden sonra Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingi katıldı.