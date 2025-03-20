ÇED kararıyla ormanlar tehlikede

Yayınlanma: 20.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2025 - 08:17

Projeyle ilgili, “Proje kapsamında herhangi bir alan ve üretim artışı yapılmayacaktır” denirken başka bir kısımda ise “İleride talep edilmesi durumunda gerekli izinler alınacaktır” ifadeleri dikkat çekti.

ÇED raporunun incelenmesinde, projenin bulunduğu alanın, “orman alanı”, “önemli doğa alanı”, “özel çevre koruma bölgesi” ve “nehir-dere” gibi korunan bölgeleri kapsadığı ortaya çıktı.

Fethiye’nin Yakacık, Eldirek, Gönülbaşı mahalleleri ile Seydikemer’in Zorlar Mahallesi’ni kapsayan alanda gerçekleştirilen proje, Aydın-MuğlaDenizli Planlama Bölgesi’nin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında O22 no’lu paftada yer alıyor. Bu bölgede, orman alanları ve doğal koruma bölgelerinin bulunması, projenin çevresel etkileri hakkında endişelere yol açtı. Proje kapsamında yılda toplam 13 ton dinamit kullanılacak.