Çekmeköy Belediyesi, İBB ekiplerini içeri almadı
İstanbul’da Çekmeköy Belediyesi’nin yıkıp otopark yapmak istediği ve çevresini kapattığı parka İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri bugün sulama çalışması için gitti. İBB’nin su tankerini içeri almayan ilçe belediye ekipleri, kendi su tankerini getirdi.
AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 44 gündür sürüyor.
İBB ekipleri bugün bölgeye giderek, çevresi kapatılan ve girişi engellenen parktaki ağaçları sulamak istedi. Çekmeköy Belediyesi’nin zabıta ekipleri de İBB’nin su tankerinin parka girişine engel oldu. Yurttaşlar tarafından tepki gösterilmesi üzerine, AKP’li ilçe belediyesinin kendi su tankeri parktaki ağaçları suladı. Bölgede zaman zaman belediye zabıtaları ve yurttaşlar arasında tartışma çıktı.
İBB sulama ekipleri, parkların sulama sistemiyle her gün, ilaçlı suyla da haftada iki kez sulandığını söyledi. Çekmeköy Belediyesi’nin ekipleri ise, üç günde bir bölgeye giderek sulama yapacağını belirtti. Bölgenin her gün sulanması gerektiğini dile getiren yurttaşlar duruma tepki gösterdi.
Video Haberler
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
- ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı, 4 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor