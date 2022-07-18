Çekmeköy Belediyesi, İBB ekiplerini içeri almadı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:29

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 44 gündür sürüyor.

İBB ekipleri bugün bölgeye giderek, çevresi kapatılan ve girişi engellenen parktaki ağaçları sulamak istedi. Çekmeköy Belediyesi’nin zabıta ekipleri de İBB’nin su tankerinin parka girişine engel oldu. Yurttaşlar tarafından tepki gösterilmesi üzerine, AKP’li ilçe belediyesinin kendi su tankeri parktaki ağaçları suladı. Bölgede zaman zaman belediye zabıtaları ve yurttaşlar arasında tartışma çıktı.

İBB sulama ekipleri, parkların sulama sistemiyle her gün, ilaçlı suyla da haftada iki kez sulandığını söyledi. Çekmeköy Belediyesi’nin ekipleri ise, üç günde bir bölgeye giderek sulama yapacağını belirtti. Bölgenin her gün sulanması gerektiğini dile getiren yurttaşlar duruma tepki gösterdi.