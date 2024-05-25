Cengiz Holding, bakanlığın iptal ettiği GES projesi için yeniden başvuruda bulundu: Hedefleri yine yıkım

Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de temiz enerji çalışmaları devam ediyor. Ancak bu tür enerjilerin elde edilirken yapıldıkları alanların seçimine de dikkat edilmesi gerektiği uzmanlar tarafından sık sık söyleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:00
Cengiz Holding, bakanlığın iptal ettiği GES projesi için yeniden başvuruda bulundu: Hedefleri yine yıkım
Abone Ol google-news

Orman ve tarım alanlarını kapsayan bölgelerde yapılan güneş enerji santralı (GES) ve benzeri santrallar, doğayı tehdit ediyor. İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik, Elmalı’daki tarım arazisinde kurmak istediği GES için geçen yıllarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Şirketin projesi bakanlık tarafından kuru mutlak tarım arazisi ve dikili tarım arazisi sınırları içerisinde kalmasından ötürü iptal edildi. Bakanlık açıklamasında, “5403 sayılı kanun kapsamında uygun bulunmamıştır” dendi. Bu kararın ardından Cengiz aynı projenin yerini değiştirerek yeniden başvuruda bulundu.

"TARIMA ELVERİŞLİ" ARAZİ

“Revize” edilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dosyasına göre proje 74.93 hektar yani 105 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılmak isteniyor. Toplamda 100 bin güneş paneli kurulması planlanan alan ise yine tarıma elverişli araziden seçildi. Ayrıca mera alanı içerisinde kalan bölge için projeye onay verilirse 100 milyon kilowatt enerji üretilecek. Proje için 969 milyon 901 bin TL harcanacak. Projenin ömrünün 49 yıl olması öngörülüyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasındaki polemik Beşiktaş maçına taşındı: 'Yapmayın oğlum ya...'

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasındaki polemik Beşiktaş maçına taşındı: 'Yapmayın oğlum ya...'
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’
Tüketir tüketmez etkisini gösteriyor: Kabızlığın doğal ilacı olan besinler...

Tüketir tüketmez etkisini gösteriyor: Kabızlığın doğal ilacı olan besinler...
Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!

Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!
Hasadı yapılacaktı hırsızlar çaldı: 12 dönümlük arazide bütün fideler çalındı

Hasadı yapılacaktı hırsızlar çaldı: 12 dönümlük arazide bütün fideler çalındı
Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!

Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!