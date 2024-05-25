Cengiz Holding, bakanlığın iptal ettiği GES projesi için yeniden başvuruda bulundu: Hedefleri yine yıkım
Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de temiz enerji çalışmaları devam ediyor. Ancak bu tür enerjilerin elde edilirken yapıldıkları alanların seçimine de dikkat edilmesi gerektiği uzmanlar tarafından sık sık söyleniyor.
Orman ve tarım alanlarını kapsayan bölgelerde yapılan güneş enerji santralı (GES) ve benzeri santrallar, doğayı tehdit ediyor. İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik, Elmalı’daki tarım arazisinde kurmak istediği GES için geçen yıllarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Şirketin projesi bakanlık tarafından kuru mutlak tarım arazisi ve dikili tarım arazisi sınırları içerisinde kalmasından ötürü iptal edildi. Bakanlık açıklamasında, “5403 sayılı kanun kapsamında uygun bulunmamıştır” dendi. Bu kararın ardından Cengiz aynı projenin yerini değiştirerek yeniden başvuruda bulundu.
"TARIMA ELVERİŞLİ" ARAZİ
“Revize” edilen çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) dosyasına
göre proje 74.93 hektar yani 105
futbol sahası büyüklüğündeki
alanda yapılmak isteniyor.
Toplamda 100 bin güneş paneli
kurulması planlanan alan ise yine
tarıma elverişli araziden seçildi.
Ayrıca mera alanı içerisinde
kalan bölge için projeye onay
verilirse 100 milyon kilowatt
enerji üretilecek. Proje için 969
milyon 901 bin TL harcanacak.
Projenin ömrünün 49 yıl olması
öngörülüyor.
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