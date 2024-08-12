Cengiz Holding, Hazine arazisi, orman ve tarlalardan oluşan alana yeraltı madeni yapacak

Yayınlanma: 12.08.2024 - 04:08

Güncelleme: 12.08.2024 - 04:45

İktidarın gözde iş insanı Mehmet Cengiz, Türkiye’nin birçok noktasına maden kurmakta kararlı. Cengiz’e ait şirketlerden Eti Bakır AŞ’nin Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı’ndaki 509 hektarlık orman ve şahıs arazilerinden oluşan alanda yapmak istediği siyanürlü altın madeni gündemdeki yerini korurken şimdi de Elazığ için harekete geçildi. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru değerlendirildi. Bakanlık, proje için 27 Ağustos’ta İDK’nin toplanacağını açıkladı. Toplantının ardından proje için nihai karar verilecek.

PEKİ NE OLACAK?

Eti Bakır, Elazığ Maden’deki 290.81 hektarlık yani 409 futbol sahası büyüklüğündeki hazine, orman, tarla ve şahıs arazilerinden oluşan alanda yeraltı bakır madeni kuracak. Çalışmalar kapsamında bölgeye hazır beton tesisleri, gölet ve patlayıcı madde deposu inşa edilecek. Şirket, cevher çıkarma işlemini yeraltı madeninde yapacak. Ancak daha önceden iznini aldığı kalker ocağından da dolgu malzemesini karşılayacak. Alandan çıkarılan cevher, proje kapsamında kurulması planlanan flotasyon tesisinde zenginleştirilerek Eti Bakır’a ait Samsun veya Mazıdağı işletmelerine gönderilecek. Projenin ömrü boyunca çıkarılacak cevher miktarı 32 milyon 855 bin ton olarak belirtildi. Şirket daha önce de bu proje için 350 hektarlık bir alanı belirlemişti. Ancak başka bir maden ruhsatıyla çakışma olduğundan dolayı alan 290.81 hektara küçültüldü.

YİNE AĞAÇLAR KESİLECEK

Şirketin 4 bin 884 sayfalık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporundaki araştırmasına göre çalışmaların yapılacağı alanın 2.5 hektarı orman arazisinden oluşuyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda hektar başına 100 ağaç bulunduğu hesaplandı. Projeyle birlikte kesilecek ağaç sayısı da 250 olarak açıklandı. Ancak, kesilecek ağaçların net sayısı orman izin sürecinde orman işletme müdürlüğü tarafından belirlenecek.