Cengiz Holding, Muğla Bodrum’daki bir kıyıya daha gözünü dikti
Bodrum'un Göl Mahallesi'nde bulunan 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan' ilan edilmiş kıyısına Cengiz Holding, turizm konaklama tesisi inşa edecek.
Kamu ihaleleriyle adı sıkça anılan Cengiz Holding, Muğla Bodrum’daki bir kıyıya daha gözünü dikti. Göl Mahallesi içerisinde bulunan ve aynı zamanda 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan” ilan edilen alandaki turizm konaklama tesisinin ÇED süreci dün başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın e-ÇED sisteminde yayımlanan bilgiye göre, projenin maaliyeti 568 milyon 831 bin 860 TL. Projede, 305 ada 1 parselde 147 bin 803 metrekarelik alana otel blokları ve dört faklı villa tipinden oluşan toplam 42 adet konut yapılacak. Ayrıca 306 ada 1 parselde ise yine dört farklı villa tipinden toplam 58 adet konut yapılması planlanıyor. Projenin toplam kapasitesinde ise 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 oda olacak. Öte yandan projede, 1200 kişilik yedi farklı lokanta da bulunacak. Yüzme havuzları, 300 kişilik toplantı salonu, otopark, çocuk oyun alanı ve aletli jimnastik salonu da proje içerisinde yer alıyor. Projede gösterilen iki parselin güneyinde ise birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Raporda, arkeolojik sit alanına müdahalede bulunulmayacağı bilgisi de paylaşıldı.
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