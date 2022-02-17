Cengiz Holding, aldığı ihalelerle birçok listeye adını yazdırdı

17 Şubat 2022 Perşembe, 02:00

Mehmet Cengiz’in yönetim kurulu başkanı olduğu Cengiz Holding, son dönemde elektrik dağıtımındaki payı ile gündeme geliyor. AKP döneminde daha da büyüyen Cengiz Holding, enerjiden inşaata, havalimanından otoyol yatırımlarına kadar birçok ihale aldı. Kamudan aldıkları “büyük rakamlı”, “garanti ödemeli” ihalelerle bilinen firmalar arasında yer alan Cengiz Holding, İstanbul Havalimanı’nın yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu, Yüksek Hızlı Tren, Karadeniz Sahil Yolu gibi projelerde yer aldı. Vergi borçlarının silinmesiyle de gündeme gelen Cengiz Holding, 2020’de Dünya Bankası’nın açıkladığı listeye göre, dünyada kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirket arasında yer almıştı.

ENR LİSTESİNDE

Öte yandan “ENR listesi” olarak bilinen, “csnturkiye” tarafından 2021’de açıklanan ve inşaat sektöründe son beş yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitlere ilişkin sıralamada da Cengiz Holding’in 12 ayrı ihalede toplam 33.9 milyarlık sözleşmeye imza attığı kaydedilmişti.

