Cengiz Holding’in Elazığ’daki 9 milyar TL’lik projesi kabul edildi

Yayınlanma: 18.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2024 - 04:00

AKP iktidarıyla birlikte adını sık sık kamu ihalelerinde duyuran iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Elazığ Maden’deki bakır madeni projesini Cumhuriyet geçen aylarda gündeme getirdi. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru 27 Ağustos’ta İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşüldü. Elazığ Valiliği, 15 Ekim’de projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Şirket aldığı bu onayla birlikte bölgede çalışmalara başlayabilecek.

Şirketin bakanlığa sunduğu ÇED raporundaki bilgilere göre proje 290.81 hektar yani 409 futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olacak. Hazine, orman, tarla ve şahıs arazilerinden oluşan alanda yeraltı bakır madeni kurulacak. Maden projesi kapsamında bölgeye hazır beton tesisleri, gölet ve patlayıcı madde deposu da inşa edilecek. Cevher yeraltından çıkarılacak ancak daha önceden iznini aldığı kalker ocağından da dolgu malzemesi karşılanacak. Bunun yanında alandan çıkarılan cevher, proje kapsamında kurulması planlanan flotasyon tesisinde zenginleştirilerek Eti Bakır’a ait Samsun veya Mazıdağı işletmelerine gönderilecek.

NET SAYI VERİLMEDİ

Şirketin hazırladığı 5 bin 22 sayfalık raporda proje bedelinin 9 milyar 10 milyon TL olduğu belirtildi. 28 yıllık ömrü olacağı öngörülen projeyle birlikte toplam 32 milyon 885 bin ton cevher üretilecek. Eti Bakır’ın çalışma yapacağı alanın 2.5 hektarı orman arazisinden oluşuyor. Şiket proje için yaptığı çalışmalrda hektar başına 100 ağaç olduğunu hesapladı. Bu projeyle birlikte 250 ağacın kesileceği belirtildi.

CERATTEPE’DEN DE ÇIKMIYOR

Eti Bakır’ın Artvin Merkez’deki Taşlıca köyünde işlettiği yeraltı madeni yurttaşların ve yaşam savunucularının tüm mücadelesine karşın 2016’da faaliyete başladı. Anayasa Mahkemesi geçen aylarda şirkete verilen “ÇED olumlu” kararını iptal etti ve yerel mahkeme de bu kararı onayladı. Daha sonra Cerattepe’den çıkacağı düşünülen Cengiz, yeni bir başvuru yaptı. Bölgeyi terk etmesini bekleyen yaşam savunucuları, sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.