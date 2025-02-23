Cengiz Holding’in siyanürlü altın madeni projesinde yeni detaylar belli oluyor: 57 bin ağaç kesilecek

Yayınlanma: 23.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.02.2025 - 04:00

AKP iktidarına yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in Türkiye’nin birçok noktasında maden çalışmaları devam ediyor.

Kaz Dağları ve Artvin gibi bölgelerde çalışan Cengiz, Eskişehir’deki Mihalgazi ve Tepebaşı sınırları içinde de siyanürlü altın madeni işletecek. Temmuz 2024’te maden için girişimlerde bulunan Cengiz Holding’e ait Eti Bakır, sürecin sonuna yaklaştı. Projeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) 9 Nisan’da Ankara’da toplanacak. Ardından projeye onay çıkıp çıkmayacağına karar verilecek.

Bu süreçte şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu da şekillenmeye başladı. Rapora yeni detaylar eklenirken, proje alanında da değişiklikler yapıldı. ÇED raporunun son haline göre, şirket 509 hektarlık alanın 361.71 hektarında fiziki kullanım yapılacağını belirtti. Bu alan da 509 futbol sahasına denk geliyor. Bölgeye 112 hektarlık yığın liçi alanı da kurulacak. Madenden çıkarılan cevher burada siyanürle birlikte yıkandıktan sonra solüsyon havuzuna sevk edilecek. Şirket bu projesi için 4 milyar 500 milyon TL harcayacağını da belirtti.

AĞAÇLAR ORMAN İŞLETMEDE

509 hektarlık ÇED alanının 397 hektarı orman olarak kayıtlarda. Buna göre, çalışma yapılacak orman alanlarında kızılçam, karaçam ve meşe ağaçları bulunuyor. ÇED alanında ise 105 bin 914 ağaç bulunuyor. Ancak şirket, alanın tamamında çalışma yapmayacağını, çalışma yapılacak alanda ise 57 bin 534 ağaç olduğunu belirtti. Kesilecek bu ağaçların ise Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Orman İşletme tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

SİT ALANINA YAKIN

Öte yandan proje alanı bölgedeki arkeolojik sit alanlarına da yakın bir mesafede bulunuyor. Ayrıca Cengiz, bu proje için 2023’te ilk girişimi yapmış, ancak 713 hektar olarak belirlediği alandan vazgeçmişti.

