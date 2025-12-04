Cengiz’in tarım arazilerine kuracağı 150 bin güneş paneli için İDK toplanacak: Önce kamulaştır sonra proje gelsin

AKP iktidarının gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz, madenlerinin yanı sıra enerji çalışmalarına da devam ediyor. Güneş enerjisi her ne kadar temiz enerji olsa da uzmanlara göre yapıldıkları yerler de önemli. Cengiz’in şirketlerinden Cengiz Elektrik, Ankara Polatlı’daki tarım arazilerindeki projesinde de ısrarını sürdürüyor.

Daha önce aynı proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı alan şirket, projesinde değişikliğe gitti. Projenin “yer değişimi” yapıldığı haliyle Aralık 2024’te yeni ÇED süreci başlatıldı. Bunun ardından Cengiz için 21 Mart’ta Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beraber yayımlanan kararla birlikte bölge kamulaştırılmıştı. Bu kararın ardından alan Cengiz’e tahsis edildi. Şekillendirilen yeni proje için inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) 19 Aralık’ta Ankara’da toplanacak. Bakanlıkta yapılacak toplantının ardından projenin son şekli verilecek.

158 FUTBOL SAHASI

Proje kapsamında Ankara’nın tarım arazilerine 150 bin güneş paneli kurulacak. 15 inverter yani güç çevirici ve kumanda merkezi binası da bu bölgeye inşa edilecek. 112 hektar yani yaklaşık 158 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yılda 150 milyon kilowatt saat üretim yapılması planlanlanıyor. Proje için de 998 milyon 501 bin TL harcanacak.

TMMOB DAVA AÇMIŞTI

Bölge daha önce imara açılmak istenmişti. Döneminin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Göçek zamanında 1/100000 ölçekli 2038 yılı hedefli “Ankara ili çevre düzeni planı” Meclis’ten geçirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davayla birlikte Ankara 9. İdare Mahkemesi planları iptal etti. O dönem yapılan açıklamada, “Tarım, orman ve sulak alanlarının yoğun yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya bırakan rant odaklı planlarla Ankara’nın geleceğini ipotek altına alan Gökçek düzeni planı üst ölçekte sona ermiştir” ifadeleri kullanılmıştı.