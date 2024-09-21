Cengiz’in projesi için süreç ‘hızlı’ ilerliyor

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Artvin Cerattepe’de yurttaşların yıllardır mücadele ettiği 2016’da faaliyete başlayan Cengiz Holding’e ait Eti Bakır şirketinin madeni, geçen aylarda mahkeme tarafından iptal edildi. AYM’nin “hak ihlali” kararının ardından Rize İdare Mahkemesi tarafından projeye verilen “ÇED olumlu” kararı iptal edildi. Kararın ardından Artvin Valiliği de bölgedeki madencilik faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Ancak Cengiz, yeni bir başvuruda bulundu. Bakanlık, “Artvin’e zarar vermiyor” iddiasıyla yeniden başvuru yapılan projenin ÇED sürecinin 13 Eylül’de başlatıldığını duyurdu. Bu duyurunun üzerinden altı gün geçmesinin ardından projeye ilişkin düzenlenecek olan halkın katılımı toplantısı (HKT) için tarih verildi. Sürecin hızlı ilerlediği proje için HKT, 3 Ekim’de yapılacak.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, “Düşündüğümüzden daha hızlı oldu. Onlar sadece parayı düşünüyor. Bu yükü hangi coğrafya kaldırabilir” dedi.