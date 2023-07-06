Çeşme Projesi’ne mahkemeden bir ret daha

Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:37

Güncelleme: 06.07.2023 - 09:37

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çeşme Projesi'nin uygulanması planlanan bölgede SİT (Sıradışı Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Bölgesi) statüsünde değişiklik yapma kararı almıştı. Bu kararla birlikte Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan Karaköy ve Zeytineli bölgelerindeki 2. Derece Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ile kaplı pek çok bölgenin derecesi 3. Derece "Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak değiştirilmişti.

Ancak bu karar, odalar ve çevre örgütleri tarafından yargıya taşınmış ve mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda SİT değişikliğiyle ilgili yürütmenin durdurulması kararı vermişti.

Bakanlık, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşı bir üst mahkemeye başvuruda bulundu, ancak İzmir 4. İdare Dava Dairesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin gerekçelerini haklı buldu ve bakanlığın itirazını reddetti.