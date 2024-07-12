Çevre Bakanlığı, Cengiz’in altın madeni projesini beş günde işleme koydu

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

Sermaye, Türkiye’nin birçok noktasında vahşi altın madenciliği faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ülkenin ormanları AKP iktidarı tarafından talan edilirken en büyük payı da iktidara yakın şirketler alıyor. Cumhuriyet geçen günlerde iktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in Eskişehir’deki altın madeni projesini gündeme getirmişti. Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır Anonim Şirketi, Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı sınırları içerisinde kalan alanda altın ve gümüş madeni çıkarmak için 5 Temmuz’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık 10 Temmuz’da projenin işleme konduğunu duyurdu. Halkın katılımı toplantısı için 15 Ağustos’a tarih verildi. Şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre 509 hektarlık orman ve şahıs arazilerinden oluşan alanda çalışma yürütülecek. Madenden çıkarılan cevher, zehirli siyanürle birlikte liç yığınında yıkandıktan sonra solüsyon havuzuna sevk edilecek. Arkeolojik sit alanlarına yakın mesafede bulunan proje için 4 milyar 500 milyon TL harcanacak.

‘DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN HIZLI İLERLİYOR’

ÇED sistemlerinin işleyişine göre bakanlık, yedi iş günü içerisinde raporların uygunluğunu kontrol ediyor. Ancak Cengiz’in projesine onay verilen beş günün, ikisi hafta sonu tatiline denk geliyor. Bu durum göz önüne alındığında bakanlık çalışanları Cengiz’in 862 sayfalık projesini üç günde okumuş oluyor. Bu hızla giderse projeye yılsonunda onay çıkacağı düşünülüyor.

Cumhuriyet’e konuşan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, daha önce projenin işleme konulması için 20-30 gün bekleyeceklerini düşündüklerini söyledi. Yurtman, “Düşündüğümüzden hızlı oldu. Daha projeye ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bile yazı gitmedi. Cengiz, sistemi hızlandırmak için elinden geleni yapıyor. Daha önce de bu bölgede altın madeni işletmek istedi. Araya seçimler girince projeyi geri çekti. Şimdi ise seçimlerin de bitmesiyle birlikte projeyi revize edip dosyayı teslim etti” dedi. Şirketin köylülerle iletişime geçmeye başladığını da belirten Yurtman, “Yurttaşlar projenin zararlarının farkında değil. Kurumlar arasında örgütlenme çalışması yapıyoruz. Halkın katılımı toplantısına biz de gideceğiz” diye konuştu.

AKBELEN’DE EKOKIRIMIN ORTAĞI YİNE AĞAÇ KESECEK



Akbelen Ormanı’nda yaşanan ekokırımın Limak Holding ile ortağı olan İÇTAŞ, şimdi de Bursa’da kıyıma hazırlanıyor. Şirket, İnegöl’deki orman ve tarım arazilerine rüzgar enerji santralı (RES) kurmak için çalışmalara başladı. Proje onay alırsa alana 12 rüzgâr türbini dikilecek. Türbinler bölgeye transfer edilirken kullanılacak TIR’ların geçebileceği yollar açılacak. Kesilen ağaçların yerine beton dökülerek türbin koyulacak. Şirket, bölgede bitkisel toprak sıyırma ve ağaç kesimi yapacağını belirtiyor ancak sayı vermiyor. İÇTAŞ’ın son dönemde Trakya bölgesinde birçok RES projesi de bulunuyor.