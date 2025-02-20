Çevre Bakanlığı orman içerisindeki 16 rüzgâr türbinine ‘ÇED olumlu’ kararı verdi: Enerji için ‘yeşil’i kesecek

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Türkiye’nin nefesi ormanlardaki baskı devam ediyor. Yeşil enerji adı altında yürütülen çalışmalarla birlikte orman nüfusunda da azalma yaşanıyor.

Uzmanların “Ormana rüzgâr enerji santralı (RES) olmaz” sözleri de ne şirketler, ne de bakanlık yetkilileri tarafından dinleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olmasıyla gündeme gelen Mesut Toprak’ın şirketi Tay Group bünyesindeki Traktek Enerji, Kütahya ve Manisa sınırları içerisinde kalan alanda RES kurmak için gerekli işlemleri tamamladı.

30 CM ÇAPINDAKİLER SAYILDI

Proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği “Çevresel etki değerlendirmesi olumlu” kararıyla birlikte onaylandı. Bu kararın ardından iki il içerisinde kalan alanlarda toplamda 16 rüzgâr türbini dikilecek. Proje alanının tamamı tarım, Hazine ve orman arazilerinden oluşuyor. Şirket bu “yeşil” projesiyle birlikte en az 3 bin 817 ağacı kesecek. Bu sayı sadece 30 santimetre çapındaki ağaçların sayılmasıyla birlikte hesaplandı. Bölgede karaçam, kayın ve ceviz ağaçları bulunuyor.

YURTTAŞ TEDİRGİN

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı 2023’te yapıldı. Ağustos ayında Kütahya ve Manisa’da yapılan toplantılarda yurttaşlar, projenin hayvancılık, meyvecilik ve arıcılığa zarar vereceğini belirtmişti. Ayrıca daha önce bölgeye yapılan projelerden kaynaklı endişe duyduklarını dile getirmişti. Bunun yanında proje sahası göçmen kuş rotasında da yer alıyor. Araştırmalara göre bölgede ve yakın çevresinde 54 kuş türü yaşıyor. Bu türlerden 12 tanesi göçmen kuşlar. Öte yandan proje sahası, kuzeybatı-güney ana kuş göç yolunun özellikle leylek ve yırtıcı göçlerinin yaşandığı İstanbul Boğazı-Batı KaradenizHatay aksanına yakın mesafede bulunuyor.

Şirketin tek projesi bununla sınırlı değil. Cumhuriyet, geçen ay şirketin Edirne’deki projesine de onay verildiğini gündeme getirdi. Bu proje kapsamında da orman, tarım arazisi, mera ve Hazine arazisi olan bölgede 16 rüzgâr türbini dikilecek. Ayrıca bu kapsamda da 5 bin 980 ağaç kesilecek.