Çevre Bakanlığı’nın ‘olur’ verdiği rezerv onayında müdürlük ‘belge yok’ dedi

Yayınlanma: 11.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.08.2024 - 04:00

Depremler nedeniyle yurttaşların mağdur olmaması için uygulamaya konulduğu ifade edilen ancak AKP eliyle bir “rant” uygulaması haline dönüştürülen rezerv yapı uygulamasıyla ilgili devlet kurumları arasındaki iletişim sorunu her geçen gün artıyor.

Cumhuriyet dün manşetine taşıdığı haberde Hatay Defne’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hatay Valiliği’nin rezerv haritasının çelişkili olduğunu gündeme getirmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken rezerv yapı uygulamasıyla ilgili tartışılacak bir uygulama da Hatay Kırıkhan’da meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın oluruyla Gündüz Mahallesi’nde birçok bölge geçen aylarda rezerv yapı alanı ilan edildi. Yurttaşlar ise söz konusu uygulamayı yargıya taşıdı.

‘ADRES BELİRTİLMEDİ’

Söz konusu durumun yargıya taşınmasının ardından Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün, Hatay 4. İdare Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, kendilerine bildirilen rezerv alan ile ilgili ada, parsel bilgileri ve açık adres bilgilerinin belirtilmediği ifade edildi. Söz konusu yazıda, “Yapılan sorgulama sonucunda, Hatay Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi’nin 29.01.2024 tarihli 10815 ve 18.03.2024 tarihli bakanlık olurlarıyla rezerve alanı olduğu tespit edilmiş olup söz konusu parselin rezerve alanı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yazı dışında müdürlüğümüzde bilgi/belge bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı. Bu durum ise devlet kurumları arasındaki iletişimsizliği gözler önüne serdi.