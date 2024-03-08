Çevreciler Assos yakınlarında yapımı planlanan projenin iptali için mücadele ediyor: Taş ocağına hayır

Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 07:29

Çanakkale Ayvacık’taki Assos yakınlarında yapılmak istenen taş ocağına yöre halkının ve çevrecilerin tepkisi sürüyor. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmış olan taş ocağıyla ilgili olarak topladıkları imzaları dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

Deprem bölgesi

Dernek üyeleri, il kültür ve turizm müdürlüğüne, DSİ 25. Bölge 252. Şube Müdürlüğü’ne, il tarım ve orman müdürlüğüne, kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne de hem dernek hem bireysel olarak itiraz dilekçelerini verdi.

Ardından çevre şehircilik ve iklim değişikliği İl müdürlüğü önünde “Assos’ta taş ocağı istemiyoruz. Tarım ve turizm bize yeter!” başlıklı basın açıklaması okundu. Açıklamada, “Proje alanında köylülere ait tarım alanları bulunmaktadır. Hayvancılık ve arıcılık yapılmaktadır. Yine projenin çok yakınında zeytinyağı fabrikası ve şarap fabrikası gibi tesisler yer almaktadır. Proje alanı bölge için çok önemli olan Tuzla Çayı’nın hemen bitişiğindedir. Proje alanıyla üç kilometre mesafe içinde zeytinlik alanlar bulunmaktadır. Ayrıca bölge deprem bölgesidir” dendi.

Sağlık uyarısı

Yöre halkının sağlığının da olumsuz etkileneceği belirtilen açıklamada, “taş ocağı faaliyeti nedeniyle oluşacak toz, toprak, ağır metal, radyasyon yüklü partikül maddelerin havada asılı kalacağına, yörede hâkim rüzgârlar nedeniyle çok geniş bir alanda köyleri, turistik mekânları, tarım alanlarını etkileyeceğine” dikkat çekildi. Proje hakkında görüş verecek olan il tarım ve orman müdürlüğü, il kültür müdürlüğü, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlara projeye olumsuz görüş verme çağrısı yapıldı.

‘ÇED süreci sonlansın’

Açıklamada, “ÇED süreciyle ilgili kararı verecek olan il çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğünü ‘ÇED gerekli değildir’ kararı vermemeye ve projenin gerçekleşmesinin mümkün olmaması nedeniyle süreci sonlandırmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.