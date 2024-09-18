Çevreciler itiraz etti, Keşan’da rüzgâr enerji santralı projesi iptal edildi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 06:45

Yaşam savunucuları ve bölge sakinlerinin karşı çıktığı Cengiz Holding’in Edirne’deki rüzgâr enerji santralı (RES) projesi geri çekildi. Cengiz Holding’e bağlı olan Cengiz Elektrik, Keşan’daki mera, tarım ve orman arazilerine RES kurmak için 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Şirketin 29 adet rüzgar türbini kurmak istediği projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı ise 1 Ağustos’ta yapılmıştı. Gökçetepe, Sazlıdere ve Pınar köylerini kapsayan projenin toplantısına katılan yurttaşlar, projenin doğaya zarar vereceğini vurgulamıştı. Projenin tarım alanlarına zarar vermesinin yanı sıra göç yolundaki kuşları da olumsuz etkileceğine dikkat çekilmişti. Ayrıca toplanan itiraz dilekçeleri de çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğüne teslim edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, karşı çıktığı projenin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şirketin talebi üzerine ÇED (çevresel etki değerlendirme) süreci sonlandırılmıştır” dendi.

TEKRAR GÜNDEME GETİRİLİRSE

Şirketin projesi bu haliyle hayata geçirilirse toplamda 2 bin 545 hektar yani 3 bin 584 futbol sahası büyüklüğündeki alana etki edecek. 2 milyar 730 milyon TL harcanacak projeyle birlikte yurttaşların tarım arazileri de kamulaştırılacak. Bu kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre yapılacak.