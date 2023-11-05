Çevreciler tepki göstermişti: Çeşme Projesi hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:45

İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak adlandırılan 16 bin hektarlık alanda yapılacak Çeşme Turizm Projesi tartışmalara neden olmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 26 Nisan 2022 tarihinde bölgedeki yaklaşık 4 bin 800 hektarlık tarım arazisini tarım dışı kullanıma açmasının ardından Ziraat Mühendisleri Odası, vahşi yapılaşmanın ve rantın yolunu açacak projeye karşı dava açtı. Davaya bakan İzmir 7. İdare Mahkemesi bakanlığın kararını iptal ettiğini duyurdu.

Mahkemenin ret kararında şu görüşlere yer verildi: “Tarım alanlarına yönelik geliştirilen plan kararlarının bütünlüğünü bozacağı görülmüştür. Bu nedenle de ‘özel ürün arazisi’ vasfında olması nedeni ile tarım dışı kullanımı mümkün olmayıp alanın imara açılması toprağın koruma, kullanma dengesine ve kamu yararına uygun değildir. Dava konusu alanın imar planı yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Karar sonrası açıklama yapan İzmir Yaşam Alanları platformu ise “Bu karar Çeşme Projesi’nin önüne çok önemli bir engel koymuş oldu. Direne direne kazanmaya devam edeceğiz” dedi.