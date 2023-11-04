Çeşme Turizm Projesi’ne mahkemeden bir ret daha: Kamu yararına aykırı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:37

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:37

İzmir'in tatil merkezi Çeşme'yi ranta açacak olan Çeşme Yarımada Turizm Projesi'ne mahkemeden bir ret daha geldi. Proje için İl Toprak Koruma Kurulunun 4800 hektarlık alan için verdiği izne karşı Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan dava sonuçlandı.

Toprak Koruma Kurulu’nun verdiği izin, iptal edildi. Mahkeme kararında imara konu olan alanın “büyük ölçüde dogˆal özellikleri ile korunmus¸” olduğuna dikkat çekerek imar planı ile bölgenin yapılas¸maya/gelis¸meye açılmasına yönelik düzenlemenin kamu yararına olmayacagˆı bildirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası, davayı söz konusu arazinin tarım dışı kullanıma açılmasının Anayasa‘ya aykırı olduğuna, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Valiliğinin mutlak tarım arazisini yapılaşmaya açarak kanunun kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmediği gerekçelerine işaret ederek açmıştı.





Dava dosyasında mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı vurgulandı. Ayrıca İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı‘nda tarım alanlarının mutlak korunması gereken alanlar olarak belirlendiği hatırlatıldı. Ek olarak üst ölçekli planlara aykırı bir şekilde yapılacak küçük ölçekli planlar için tarım dışına çıkarma kararı alınmış olmasının imar mevzuatına aykırı olduğu belirtildi.