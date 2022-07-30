Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği sil baştan: ÇED'de halka 'daraltma'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2014 tarihli ÇED Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırdı. Yerine yeni yönetmelik yayımlandı. Eski yönetmelikte “halk” tanımının içerisinde “ulusal mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kişi veya bu tüzel kişilerin birlik, organizasyon veya grupları” da yer alıyordu.

Yeni yönetmelikte bunlar tanımdan çıkarıldı. Sadece “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancılar” kaldı. Bakanlık, ÇED kararları verme yetkisini valiliklere devredebiliyordu. Yeni yönetmelikte artık il müdürlüklerine devredilmesi öngörüldü.

İZNE BAĞLANDI

Eski yönetmelikte bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından halkı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtmak, anket, seminer gibi çalışmalar halkın katılımı toplantısından önce yapılabiliyor veya internet sitesinden yayınlanabiliyordu. Yeni yönetmelikle bu “bakanlığın iznine” bağlandı.

Yeni yönetmeliğe göre, halkı, proje ve etkileri hakkında bilgilendirmek, halkın projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından paydaş katılım planı (PKP) hazırlanacak. Eski yönetmelikte komisyonun ÇED raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından itibaren 10 gün içinde incelemesi ve değerlendirmesi öngörülüyordu. Yine bakanlığın ÇED olumlu ya da olumsuz kararlarını da 10 gün içerisinde vermesi gerekiyordu. Yeni yönetmelikte bu 10 gün şartı yer almadı.