Mahkeme köylüleri haklı buldu: ÇED raporu iptal oldu
Efeler Belediyesi, Efeler ve İncirliova ilçelerindeki Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerinde kurulması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak tesis edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali istemiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı davayı kazandı. ÇED raporu iptal oldu.
Efeler ve İncirliova ilçelerindeki Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerinde kurulması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santralı Projesi ile ilgili olarak oluşturulan ÇED olumlu kararının iptali istemiyle belediye başkanı ve çevrecilerin açtığı dava, yurttaşın lehine sonuçlandı.
Mahkeme, hukuka uyarlık bulunmadığı ve projenin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildi.
Konu ile ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Jeotermalden elektrik üretimine karşı değiliz. Ama böyle vahşice üretilmesine karşıyız. Halkımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için verdiğimiz haklı mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.
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