CHP’li Ersever’den tarım ve Ar-Ge teklifi: ‘Ankara, modern tarımın merkezi olmalı’

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara’nın tarım alanındaki potansiyelini göstermesi için Polatlı Organik Tarımı Geliştirme Enstitüsü ve Bala Tarım Makineleri ve Teknolojileri Merkez Araştırma Enstitüsü kurulmasını içeren yasa teklifini TBMM’ye sundu. Ankara’nın tarımsal Ar-Ge’nin ve sürdürülebilir modern tarımın merkezi olması gerektiğini vurgulayan Ersever, Bala Tarım Makineleri ve Teknolojileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün; yerli ve milli tarım makineleri üretimini teşvik edeceğini, akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük edeceğini ve çiftçilere teknoloji kullanımı konusunda eğitim sağlayacağını ifade etti.

‘ABB ROL MODEL’

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB); fide, tohum, mazot vb. desteklerinin, üreticinin girdi maliyetlerini düşürdüğünü, yerel çeşitlerin korunmasına ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sunduğunu anımsatan Ersever, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ülkeye rol model olduğunu vurguladı.

PARTİLERE ÇAĞRI

Meclis’e sunduğu yasa teklifinin kabul edilmesi için tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Ersever, “Ankara, Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi tarımda, bilimde ve teknolojide öncü rolünü yeniden üstlenmelidir. Tarım ve hayvancılık gelişmeden ülke kalkınamaz çiftçinin yüzü gülmeden Türkiye’nin yüzü gülmez” diye konuştu.