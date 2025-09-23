CHP’li Gezmiş’ten iktidara maden çağrısı: ‘Suyumuzun, havamızın ve toprağımızın kirletilmesine izin verilmesini engellemeliler’

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Doğankent Çatalağaç Köyü’ndeki Alagöz Madencilik’e ait maden şirketinin yarattığı çevre kirliliğine tepki gösterdi. Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden zarar gören yurttaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sunan Gezmiş, iktidarın enerji ve çevre politikalarını eleştirdi. Alagöz Madencilik kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’na defalarca yazılı soru önergeleri verdiğini ve TBMM’de konuşma yaptığını anımsatan Gezmiş, buna karşın iktidarın çözüm üretmediğini söyledi.

‘VAHŞİ MADENCİLİK FAALİYETLERİ SÜRÜYOR’

Gezmiş, “İlgili bakanlıklara verdiğim önergelerde de dile getirdiğim gibi, bir kez daha vurguluyorum; yetkililer sorumlulukları gereği bu şirketin faaliyetlerini denetlemeli, bu şekliyle faaliyetlerine devam etmesine izin verilmemeli. Mevcut maden atık havuzu gelen yağmur suyu ile taşıyor ve ormana, dere yatağına karışıyor. Dere yatağındaki maden atıklarının kokusu köyden hissediliyor. Yağmurla birlikte dereye karışan atıklar, denize ulaşıyor, dolayısıyla Karadeniz’e dökülüyor. Bugüne kadar maden şirketine bu ihlalleri nedeniyle defalarca ceza yazıldı ama vahşi madencilik faaliyetleri ne yazık ki devam ediyor” dedi. Bölgede en az 500 kişinin yaşadığına dikkat çeken Gezmiş, “Yaz mevsimlerinde gelen gurbetçilerle bu sayı çok daha fazlalaşıyor. Zehirli atıklar yalnızca insanlara değil; hayvanlara, ağaçlara ve tüm canlılara zarar veriyor, yaşamı yok ediyor. Maden şirketinin olduğu bölgede anıt ağaçlardan oluşan ormanlık alan da bu durumdan büyük zarar görüyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek; suyumuzun, havamızın ve toprağımızın daha fazla kirletilmesine izin verilmesini engellemeliler” çağrısını yaptı.