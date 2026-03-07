Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarih verdi: APP plaka cezalarıyla ilgili yeni karar!

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.

İhlalin aynı sene içerisindeki ikinci tekrarında ise, verilecek cezanın iki katına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Alınan bilgiye göre, yurttaşların mağdur olmaması için Bakan Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 1 Nisan'a kadar sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.

Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimler ise, mart sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme faaliyeti şeklinde yürütülecek.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakol komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerektiği belirtiliyor.

Sürücülerin daha sonra noterden plaka basım talep belgesini teslim alarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmeleri gerekiyor.

İŞLEMİ SADECE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR YAPACAK

Öte yandan, sürücülerin sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri önem taşırken, işlemin sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.