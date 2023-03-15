CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık: Belediyeden izin çıkmadığı için sele saatlerce müdahale etmediler

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 18:50

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 18:57

Deprem bölgesinde dünden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentlerde sel meydana geldi. En az 14 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle birlikte tartışılan konulardan biri de "karar mekanizması" oldu.

Cumhuriyet TV'ye konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, hızlı karar alınamadığını, bir kanal duvarının izin çıkmadığı için saatlerce yıkılmadığını söyledi.

Aydınlık yaşananları şöyle anlattı:

"Şehir merkezindeki kanallar su dolu, araçlar su altında. 3 vatandaşımız yüzerek çıktı. Sabah 9'dan 12'ye kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Belediye personeli var ama başka kimse yok. Suyu aktarmak için dört motor lazımdı. İki motor getirdiler ve onları da üç saat çalıştıramadılar. Bağırdık, çağırdık ama saat 1'e kadar hiçbir şey yapamadılar. Suyu aktarıyorlar ama maalesef hala vatandaşlarımız suyun altında. Eski otogarın oradaki kanalda da hayatını kaybedenler var. Mahalleyi su bastı ama duvarı kırmamışlar. Belediye kanalın duvarının kırılmasına izin vermemiş. Daha sonra Süleyman Soylu da oraya geldi. Ben kepçeye gidip 'Neden kırmıyorsunuz?' dedim. Kepçeyi götürdüm, 'Sorumluluk benim, gerekirse kepçenin üzerine ben çıkarım' dedim. Duvarı kırdılar ki mahalledeki su kanala aktarılsın."