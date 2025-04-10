CHP’li Gürer, İklim Yasası’nı Cumhuriyet’e değerlendirdi: 'Tehlike geliyorum diye bağırıyor'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yasa tasarısını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Gürer, “Dünya, kıyamet gibi bir sona doğru gidilecek bir sürece sürükleniyor. Kaderci bir yaklaşımla bu süreci izlemek, geleceğe ihanettir” dedi. Yasanın rant amaçlı olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirten Gürer, “İktidar, muhalefet, uzmanlar, odalar, bilim insanları ile birlikte kapsayıcı, geleceğe çözüm önerisi olacak bir teklif mecliste ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

AKP’nin sunduğu ve TBMM’de görüşmeleri yapılan İklim Yasası, son dört yıldır düzenli olarak gündeme geliyor. Sürekli olarak çeşitli eleştirilerin odağında olan yasa tasarısı, yine eksikliklerle dolu olarak yurttaşların karşısına çıktı. Muhalefet cephesinden ve çevrecilerden “Karbon piyasası kurulacak ve azaltım hedefi net olmadığı için birileri bu ticaretten zenginleşecek. Bu ticaretten elde edilecek gelir ise yeşil büyüme adı altında yine sanayiye ve iş dünyasına aktarılacak” tepkisini alan yasa, uzun yıllardır hazırlanmakta olmasına karşın yetersiz olmasıyla dikkat çekiyor.

‘DÜNYA, KIYAMET GİBİ BİR SÜRECE SÜRÜKLENİYOR’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yasa tasarısını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. Gürer, “İklim kanunu, dünyada oluşan küresel iklim değişikliği ile ilgili oluşacak sorunları öngören içerikte hazırlanmamış. İklim kriziyle mücadeleden çok karbon ticareti piyasası oluşturmaya odaklanmış bir anlayış içeriyor” dedi.

İklim değişikliğinin tarım başta olmak üzere çeşitli etmenlerle herkesi etkileyeceğine dikkat çeken Gürer, “Dünya, zararlıların ve hastalıkların artacağı, ürün ve üretim şekillerin değişeceği, insan yaşamının şeklinin değişeceği, su ve toprak ile sorunların derinleşeceği kıyamet gibi bir sona doğru gidilecek bir sürece sürükleniyor. Bu nedenle İklim Kanunu, ‘adet yerini bulsun diye’ değil, gelecekte ‘bu süreçte ülkemizi en az zararla nasıl varlığının devamını sağlarız’ üzerine şekillenmeliydi” ifadelerini kullandı.

‘TEHLİKE ‘GELİYORUM’ DİYE BAĞIRIYOR’

Gürer, farkındalığın artması gerektiğini vurgulayarak “Maden yağmasından orman talanına, tarımdan suya her alanda yapılması gerekenler için bu kanun teklifi yeterli değil. Bu işin şakası yok ama yeterince farkında olan az. Başta su ile ilgili olmak üzere yeni düzenlemeler şart. Kuraklık,don, ani hava değişimleri ile gıdada sorunlu bir sürece doğru sürükleniyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Akdeniz illeri bu süreçte en çok etkilenecek bölge olacak. Bu süreçte yeni yaşam alanları kurup bu bölgelerdeki tarım alanlarında yeşil alanlara yapılması gerekenler hızla planlanlanmalıdır. Tehlike geliyorum diye bağırıyor. Kaderci bir yaklaşımla bu süreci izlemek, geleceğe ihanettir” diye konuştu.

Yasanın rant amaçlı olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirten Gürer, “İktidar, muhalefet, uzmanlar, odalar, bilim insanları ile birlikte kapsayıcı, geleceğe çözüm önerisi olacak bir teklif mecliste ele alınmalıdır. Belediyeler bu kanun teklifinde yeterince dikkate alınmamıştır bu süreçte belediyeler de etkin yer almalıdır” dedi.