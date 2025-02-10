CHP’li Özcan’dan Bakan Kurum’a maden sorusu

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:33

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:33

Muğla'nın Ula ilçesinde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası komşu orman alanının içine TRN Maden İnşaat Emlak ve Tic. Ltd.Şti.’nin 25 hektar ormanlık alanda “Dekoratif Taş, Mermer Üretim Sahası ve Mermer Geri Kazanım Tesisi” kurma projesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED Gerekli Değil” kararına CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan tepki gösterdi. Bakan Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Özcan, “Şirketin ağaç keserek madencilik yapacak olması, 1 milyon metrekareye yakın orman alanının yok edilecek olması bakanlığınızın politikalarıyla uyumlu mudur?” diye sordu.

1 MİLYON METREKARELİK ORMAN

TBMM Başkanlığına sunulan soru önergesinde şirketin proje dosyasına göre 219 bin 525 metrekare alanda, ilk etapta en az 7 bin 317 adet kızılçam ağacı keseceğini ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alacağını aktaran CHP’li Özcan, “Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün kesilecek ağaçlara henüz onay vermeden, ÇED Gerekli Değildir kararı verildiğini göstermektedir. Kesilecek ağaçların yanında, ruhsat alanının 967 bin m2 olduğu düşünüldüğünde, maden şirketi tarafından 1 milyon m2’ye yakın orman alanının yok edileceği açıktır. Ayrıca, proje alanına 3 km uzaklıkta tapuda zeytinlik olarak kayıtlı 17 parsel ve tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olmayan ancak içinde zeytin olan en az 90 kadar parsel vardır. Bu açıdan, bu bölgenin proje alanı olması 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”a aykırıdır” dedi.

SU ARAZİLER VAR

Şirketin “ÇED Gerekli Değildir” kararı alabilmek için 25 hektar sınırını aşmadan başvuru yaptığını belirten CHP’li Özcan, “Bu alan meşcere haritalarına üç tarafı ka­palı ormandır. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın hemen yanında yer alan bu alan, kayabeğendi, çığıştak gibi endemik bitkilerin tescillendiği, korunan hay­vanların bulunduğu, köylülerimizin mantar, kekik topladığı, hayvanlarını otlatarak hem geçimini sağladığı bir alandır. Ayrıca bu alan basranın bulunduğu bal ormanlarımızdır. Ayrıca bölge, yer altı ve yerüstü sularıyla Akyaka Kadın Azmağını ve Gökova'yı besleyen bölgedir” diye konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Proje hayata geçtiği takdirde, ormanlarda yaşayan canlıları, fauna ve florayı yok olacağını; erozyona, sel ve taşkınlara sebep olacak bir tahrifat yaratacağına dikkat çeken Gizem Özcan, “Köylülerimizin yaşam ve geçim alanlarını altüst edecek, bal ormanlarımıza geriye dönüşü imkânsız zararlar verecek; iklim sistemini olduğu gibi turizm, sağlık, spor sektörlerini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca bölgeye verdiği bu zararlarla uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Nitekim, Ula Belediye Başkanlığı, bölge muhtarları ve köylülerimiz, Ula Arıcılar Birliği, Armutçuk, Yaraş ve Gölcük Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, TMMOB, Muğla Çevre Platformu, Türkiye Ormancılar Derneği, Akdeniz Yeşilleri Derneği projeye karşı açıklamalar yapmış, her türlü hukuki süreci yürüteceklerini belirtmişlerdir” ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Bakan Murat Kurum’dan şu soruların yanıtlarını talep etti: