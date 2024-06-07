CHP’li Yazgan, buğday tarlasından TMO’ya seslendi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:58

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:58

TMO, hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerini gecikmeli olarak açıkladı. Buna göre makarnalık buğday için 10 lira, ekmeklik buğday için 9 lira 25 kuruş, arpa için de 7 lira 25 kuruş alım fiyatı belirlendi. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere ise buğday için 1 lira 75 kuruş, arpa için de 75 kuruşa kadar fark ödemesi yapılacağı belirtildi. Buğday tarlasında konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Yazgan, “TMO, geçen sene açıklamış olduğu rakamların üzerine sadece yüzde 12 koydu. Sormak istiyorum; TÜİK’in bile oynanmış verileriyle yüzde 75 enflasyon olan ülkede üreticinin halini bu kadar görmezden gelmek niye, anlamıyoruz. Maliye hesabı yapıyoruz; en iyi kalitelide dahi değil, daha alt sınıf buğdaylarda 12-13 lira maliyet var. Alım fiyatı en az 15 lira olmalı ki insanlar evine ekmek götürebilsin. Hadi evine ekmek götürmesini önemsemiyorsunuz, ‘Burada üretilen buğdayın gelecekte de üretilmesi için bu insanlar ekmeye devam etsin diyoruz’ ama sanki boşa konuşuyoruz. Sanki karşımızda vatandaşını sevmeyen, onların yok olmasını isteyen bir zihniyet var” ifadelerini kullandı. İktidarın ihracatı da serbest bıraktığına yönelik açıklamalar yaptığını söyleyen Yazgan, “Yani diyorlar ki ‘Biz zaten bu malı alamayız, bağlantınız varsa yurtdışına satın.’ Bu memleketin üretici, gariban, yoksul ama vatanını seven çiftçileri yurtdışına ihracat yapacak bağlantıları nereden bulacak? Tüccarın kucağına atacaksınız çiftçiyi. Bu kararı bir kere daha düşünmeye ve revize etmeye davet ediyorum bakanlarımızı ve cumhurbaşkanımızı. Eğer bu karar revize edilmezse bundan sonra gelecek yıllarda buğdayımız neden yok, çiftçimiz neden ekmiyor, tarım politikalarında neden hiçbir şekilde başarılı olamıyoruz diye sormayın” tepkisini gösterdi.

