Çiftçi-Sen’in başvurusu üzerine zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmelik iptal edildi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesinin önünü açan yönetmelik değişikliği, Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edildi. Zeytinliklerin üç kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin vermediği için birçok maden ve enerji projesinin iptalini sağlayan “Zeytin Yasası” 1 Mart 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle etkisiz hale getirilmek istenmişti.

TALANA YOL VERDİ

Bu yönetmelikle birlikte zeytinliklerin talan edileceğini belirten yaşam savunucuları tepki göstermişti. Çiftçi-Sen de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın söz konusu yönetmeliğini yargıya taşımıştı. Çiftçi-Sen’in başvurusu üzerine Danıştay 8. Dairesi, “talan yönetmeliğini” iptal etti. Kararda, “Yürürlüğe giren maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. maddesi ile eklenen maden yönetmeliğinin 115. maddesinin 4. fıkrasının iptaline karar verildi” dendi.

Enerji ve maden şirketlerinin faaliyetlerininin önünü açmak için zeytin yasasının etkisiz kılınacağı belirtilen söz konusu yönetmelik değişikliğinde, “Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla genel müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilecek” ifadeleri yer almıştı.

‘ANCAK YASA İLE’

Cumhuriyet’e konuşan Çevre Hukuku Ağı’ndan avukat Dr. Avukat Fevzi Özlüer, “Bu kararla birlikte zeytinlik alanların kömür havzalarına dönüştürülmesinin önü kapandı. Bunu yönetmelikle değil ancak kanunla yapabilecekler” dedi. Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ise “Yönetmelikle zeytinliklerde madencilik faaliyetlerinin önü açılmıştı, bu kararla durdurulmuş oldu. Önceki yıllarda yönetmeliği durdurma kararı verilmişti. Bakanlık söz konusu karara itiraz etti. Yeniden yargılama yapıldı ve şu anda yönetmelik iptal edildi” değerlendirmesinde bulundu.