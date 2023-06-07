Çimento fabrikasına karşı çıkan yurttaşlar ifadeye çağrıldı!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:22

Güncelleme: 07.06.2023 - 09:22

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bayır ve Deştin mahallelerinde kurulmak istenen ‘Entegre Çimento Fabrikası’ projesinin iptali için eylem yapmaları nedeniyle haklarında işlem yapılan 110 kişi için Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti. Ancak eyleme katılanların bir bölümü geçen 1 Haziran’da tekrar çağırılarak ifadeleri alınmaya başlandı. Bugün de 45 kişi daha Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Deştin Çevre Platformu, MUÇEP Menteşe Meclisi ve Bayır Çevre Komitesi, bu duruma tepki gösterdi. Önceki dönem CHP Milletvekili Av. Burak Erbay da çevrecilere destek verdi.

“ARTIK BU ZULME BİR SON VERİN”

Bir basın açıklaması yapan CHP eski Milletvekili Av. Burak Erbay, “Her şeye rağmen biz umutlarımızı korumaya devam ediyoruz. Topraklarımız, ağaç, orman ve suyumuza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı haklı bir direniş gösteren vatandaşlarımız bugün jandarmaya ifadeye çağrıldı. Toplam 110 kişiden bugün 45 kişi ifadesini verdi. İfade verenlerin içerisinde 60-70 yaşlarında gözü görmeyen teyzelerimiz, hasta ve hatta jandarmaya direndi denilip de orada olmayan teyzelerimiz de var. Biz bu olumsuzluklara rağmen toprağımıza, köyümüze, ormanımıza sahip çıkmaya, geleceğimize ve Muğla'mıza sahip çıkmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Mahkemeye verilen bir bilirkişi raporu olduğunu belirten Erbay, “Bu raporda yapılmak istenen fabrikanın usulsüz olduğu, yanlış olduğu açık ve net bir şekilde ortaya konmaktadır. O yüzden burada Yatağan'dan yetkililere sesleniyoruz. Artık bu zulme bir son verin. Verilen bilirkişi raporuna göre de bu fabrikanın ruhsatlarını iptal edin” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALAR 109, 117, 265’İNCİ MADDELERDEN

Çevreciler hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten takipsizlik kararı verilirken, şimdi ise Türk Ceza Kanunu’nun 109'ncu maddesi (Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur), 117'nci maddesi (Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir) ve 265'nci madde (Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) kapsamında suçlanıyor.