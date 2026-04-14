Çobantepe'de yurttaş yaylasını bırakmıyor: Kar ve soğuğa karşın direniş

14.04.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Ordu Korgan’daki Çobantepe Yaylası’nda altın madeni sondajına karşı yurttaşların direnişi, zorlu hava koşullarına rağmen sürüyor.

Ordu Korgan’a bağlı Çobantepe Yaylası’nda yapılmak istenen altın madeni sondajına karşı direniş, zorlu hava koşullarına karşın kararlılıkla sürüyor. Kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeyen yurttaşlar ve çevre örgütleri, yaylalarını korumak için bir kez daha bir araya geldi.

Aybastı Perşembe Yaylası’nı da doğrudan etkileyeceği belirtilen maden projesine karşı, Terzili ve Beypınarı mahallelerini kapsayan bölgede mücadele devam ederken 18 ay önce halkın tepkisiyle durdurulan sondaj girişiminin yeniden başlatılmak istendiği iddiası üzerine Çobantepe’de basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, madencilik faaliyetlerinden devletin aldığı payın düşük olduğuna dikkat çekilerek doğanın tahrip edilmesi karşılığında kamu yararının oluşmadığı savunuldu.

