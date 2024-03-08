Coğrafi tescili olan Milas zeytinyağı tehdit altında

Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:48

Güncelleme: 08.03.2024 - 09:50

Muğla’da ülke ekonomisine katma değer sağlayan ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan zeytincilik tehdit altında. Özellikle Milas’ta her geçen gün bir yenisi açılan taş ocaklarıyla nedeniyle zeytinlik alanlar giderek yok oluyor. Türkiye’nin tane zeytin üretiminin yüzde 10’unu Muğla karşılarken en çok zeytin ağacına sahip olan ilçe ise Milas. Burada 81 bin 189 hektar tarım arazisinin 52 bin 900 hektarı zeytin ağaçları ile kaplı. Milas’ta 114 köyde zeytincilik yapılıyor. Ancak madenler zeytin üretimine ciddi tehdit.

ÇED SÜRECİNDEN KAÇIYORLAR

Milas’ta son 1 yılda 13 maden projesi için çalışmalara başlandı. Bu yılın ilk 2 ayında 2 maden projesi için ÇED süreci başlatıldı. Ancak 25 hektar altındaki alanları kapsayan projeler için ÇED süreci gerekmiyor. Bu nedenle ocak sayısının çok daha fazla artacağı belirtiliyor. Muğla Çevre Platformu’ndan (MUÇEP) Neşe Tunçer şirketlerin yasaların etrafından dolandığını belirterek “Bir şirket proje alanını 24,9 hektar alanla sınırlı tuttuğunda ÇED sürecine dahil olmuyor. Örneğin proje alanı 75 hektar alan. Ancak burayı 3’e bölerek 3 ayrı proje hazırlıyor böylece ÇED sürecine girmesi gerekmiyor. Buna benzer bir duruma karşı hukuk mücadelesi başlattık. Tek bir alan olmasına rağmen mahkeme bize 3 ayrı proje olduğu için 3 ayrı dava açmamız gerektiğini söyledi. Ancak yeni projelendirmelerle şirket faaliyetine devam etti” dedi.

‘ZEYTİNE YATIRIM YAPILIYOR’

Muğla zeytinin yüzde 80’inin Milas’ta olduğuna değinen Tunçer “Milas zeytini memecik zeytini diye bilinir, sağlık açısından faydaları da tespit edilmiş zeytin türü. AB coğrafi işareti var. Bu denli önemli zeytin. Milas ekonomisi için çok kıymetli. Milas’ın yerlisi için oldukça değerli bir ürünken dışarıdan gelip burada zeytin yatırımı yapanlar oluyor. Geniş alanlarda zeytinlik alıp ticari faaliyet yürütüyorlar. Ciddi bir ekonomi kaynağı. Milas’ın yerlisi de burada ticari faaliyet gözetenler de maden faaliyetlerine karşı. Zeytini savunuyorlar. Çünkü madenlerle sadece ağaçlar kesilmiyor. Hava da su da toprak da kirleniyor, iklim özellikleri değişiyor” ifadelerini kullandı.