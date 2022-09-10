Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım ve Orman Bakanlığı'nda deprem
Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlarla çok sayıda kurumda görevden alma ve atamalar gerçekleşti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çok sayıda bakanlık ve kurumda görevden almalar gerçekleşti.
Özellik Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardaki görevden almalar dikkat çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş de görevden alınanlar arasında.
Atama ve görevden almalar şöyle:
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