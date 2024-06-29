Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla dört ildeki bazı alanlar orman statüsünden çıkarıldı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:00

Türkiye’nin orman nüfusu içerisinde madencilik ve benzeri sermaye çalışmaları devam ederken ormanlar da bir yandan AKP iktidarı tarafından yok ediliyor. Uluslararası sözleşmelerle birlikte her ne kadar iklim değişikliğinin önüne geçmek için orman sayısının korunacağı ve çoğaltılacağı belirtilmiş olmasına karşın rant çalışmaları hızla sürüyor. Son olarak Resmi Gazete’de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Artvin, Bitlis, İstanbul ve İzmir’deki orman sınırları değişti. Artvin’de 9 bin, Bitlis’te 17 bin ve İstanbul’da 181 bin metrekarelik alan orman statüsünden çıkarıldı. İstanbul’un Kuzey Ormanları da bu noktaların içerisinde yer aldı.

‘ORMANLAR NİTELİĞİNİ YİTİRİYOR’

Sermayenin madencilik çalışmaları kapsamında yok ettiği İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nda parçalanma sürerken böyle bir karar alınması yaşam savunucuları tarafından eleştirildi. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kuzey Ormanları Savunması’ndan Başar Alipaça, “Orman dışına çıkarılan alanlar yapılaşmanın arttığı, orman boşluklarının bulunduğu alanlar. Maalesef özellikle Elmalı tarafında yoğun yapılaşma mevcut. Kuzey Marmara Otoyolu’nun çevresindeki alanlar orman dışında çıkarıldı” dedi.

Alipaça şöyle devam etti: “Bizler Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havaalanı gibi yapılara karşı çıkarken bundan bahsediyorduk. Bu projeler Kuzey Ormanları’nın beşte birini yok etti, 10 milyonlarca ağaç kesildi. Bundan daha fazlasının da talanın ardından etrafında yaşanan inşaat ve faaliyetlerle olacağını söylemiştik. Bu söylemlerimiz yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ormanların parçalanması en tehlikeli süreçtik. Ormanlar niteliğini yitiriyor.”

TOKATKÖY AYRINTISI

Beykoz’da orman dışına çıkarılan alanlardan biri de Tokatköy Mahallesi’nde yer alıyor. Tokatköy’de 2022’de o dönem AKP’de olan Beykoz Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yurttaşlar evlerinden edilmişti. TOMA, çevik kuvvet ve zırhlı araçlarla sabah baskını yapılan mahalledeki yurttaşlar evlerinden kolluk kuvvetleriyle birlikte çıkarıldı. Hukuki sürecin devam ettiği bölgede bakanlığın kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bunun yanında orman dışına çıkarılan alanlar ise yurttaşların mahallesine komşu.

TESCİLLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Beykoz’un Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Mahmutşevketpaşa ve Riva’daki bazı alanlarda da geçen aylarda statü değişikliği yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte alanların ‘Nitelikli doğal koruma alanı” olarak ifade edilen statüleri “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescillendi. Yaşam savunucuları, “Sit derecesinin düşürülmesi orman dışına çıkarmanın bir yolu olarak kullanılıyor” dedi.