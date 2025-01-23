Cumhuriyet AKP’li belediyenin kalker ocağı projesini gündeme getirmişti

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

Ormanlar üzerindeki maden baskısı devam ediyor. AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Kumru ilçesindeki 25.35 hektarlık orman içi projesini Cumhuriyet daha önce gündeme getirmişti. Projeye verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı, mahkemeye takıldı. Ordu İdare Mahkemesi, açılan dava sonucunda Ağustos 2024’te projeye verilen onayı hukuka ve mevzuata aykırı buldu. Kamu yararından da bahsedilen kararda, “Projenin tarım alanları, flora-fauna, tozgürültü, taşkın-drenaj, yüzey ve yeraltı su kaynakları, ulaşım, yol durumu açısından Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, projenin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalarla alınacak önlemlerin ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olmadığı” ifadeleri kullanıldı.

SÜREÇ SONLANDIRILDI

İptal kararının ardından belediye, projeye ilişkin bir ÇED raporu hazırladı. Ancak son görüş verme tarihinden itibaren bir ay içerisinde özel format bedelini geç ödeyen belediyeye bu sefer de bakanlıktan iptal kararı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Format bedelinin bir aylık yatırma süresi içerisinde yatırılmaması nedeniyle söz konusu projeye ilişkin ÇED süreci sonlandırılmıştır” dendi.